Previsioni meteo 25 agosto 2021: isolati rovesci nel pomeriggio

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 25 agosto 2021: prima parte della giornata con tempo stabile, possibili temporali tra pomeriggio e sera al Nord e al Centro

Già dall’inizio di questa settimana abbiamo potuto constatare i primi cedimenti dell’alta pressione, che hanno lasciato spazio a insidiosi temporali e grandinate sia sulle regioni del Nord sia su quelle centrali. Le condizioni meteo sulla nostra Penisola anche nella giornata di oggi non subiranno variazioni, con una prima parte del giorno soleggiata e la formazione di temporali nelle ore pomeridiane. Le aree che potrebbero essere interessate dai rovesci saranno ancora una volta quelle alpine, zone interne del Centro e il versante adriatico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino a domenica prossima avremo poche variazioni. Le precipitazioni di stampo pomeridiano interesseranno particolarmente il settentrione e le zone interne del Centro-Sud. Poche novità anche sul fronte delle temperature, che si manterranno in linea con le medie stagionali. I modelli mostrano invece un peggioramento più marcato per la fine del mese di Agosto con piogge più diffuse e abbondanti.

Intanto per oggi, mercoledì 25 agosto 2021, al Nord Italia isolate piogge al mattino sui rilievi alpini e settori adiacenti, variabilità asciutta altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio, con temporali sparsi su Alpi e Prealpi e in locale sconfinamento, asciutto sugli altri settori. Residue piogge in serata sull’arco alpino, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro isolate piogge o temporali al mattino sul versante adriatico, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali sparsi nelle zone interne e in sconfinamento su Lazio e Abruzzo. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo asciutto al mattino con ampi spazi di sereno e locali addensamenti; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare con possibili fenomeni isolati. Asciutto in serata con cieli prevalentemente sereni.

Al Sud e sulle Isole al mattino isolate piogge su Molise e Puglia settentrionale, asciutto altrove con cieli soleggiati. Tempo instabile al pomeriggio con piogge e temporali sulle regioni peninsulari e qualche acquazzone sui rilievi sardi, soleggiato su resto della Sardegna, Sicilia e Calabria. Residue piogge in serata su Puglia e Molise, asciutto altrove.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio, possibili piogge sui settori settentrionali. In serata il tempo sarà asciutto su tutti i settori.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.