Max90 Live: Max Pezzali aggiunge due date al tour

Si aggiungono due nuove date a Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che ripercorre i grandi successi degli anni novanta di Max Pezzali. La tournée toccherà L’Aquila ( La Perdonanza – c/o Teatro del Perdono) il 26 agosto 2021 e Firenze (Anfiteatro delle Cascine) il 13 settembre 2021.

Attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883, Max Pezzali porta in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

I biglietti della data dell’Aquila saranno disponibili online e presso la prevendita autorizzata www.perdonanza-celestiniana.it, mentre quelli della data di Firenze saranno disponibili online da oggi 11 agosto 2021 ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati dal 16 agosto 2021 ore 14:00.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

CALENDARIO DATE AGGIORNATO: