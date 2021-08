Gino Pantaleone pubblica Alice in Wonderland… sulle Madonie

Fuori il nuovo libro del poeta e saggista Gino Pantaleone: “Alice in Wonderland… sulle Madonie” esce dopo il successo di “Alice in Wonderland… a Palermo”

Dopo il successo di “Alice in Wonderland… a Palermo”, Alice prosegue il suo percorso attraverso la Sicilia, ed in particolare alla scoperta degli splendori del Parco delle Madonie. Il volume, pubblicato da Edizioni Ex Libris, ha l’introduzione di Peppuccio Bonomo e le note didattiche di Giovanna Gebbia, prefazione del presidente dell’Ente Parco delle Madonie Angelo Merlino e si avvale, anche stavolta, delle preziose illustrazioni di Monica Saladino.

Gino Pantaleone, poeta e saggista, è attualmente impegnato in Sicilia per la promozione del suo recente saggio sulla storia del libro e della scrittura dal titolo “Lĭbĕr – Storia della scrittura, biblioclastìe, letture resistenti” (Edizioni Ex Libris, 2020), volume per il quale ha ricevuto una menzione d’onore al “Premio Internazionale Città di Siena”.

Adesso lo scrittore torna a far rivivere il personaggio di Alice che, dopo aver attraversato le principali vie della città di Palermo, apprezzandone le meraviglie artistiche, si appresta, adesso, ad intraprendere un nuovo affascinante e magico viaggio sempre a fianco dell’inseparabile bianconiglio. Come uno scrigno prezioso, il Parco naturalistico delle Madonie schiuderà allo sguardo di Alice, pagina dopo pagina, tutti i suoi segreti e le sue meraviglie architettoniche, storiche e naturalistiche, fra miti e leggende, fiumi e monti, stalattiti e stalagmiti, città e splendidi borghi. Un viaggio attraverso i territori di Pollina, Castelbuono, Gratteri, Cefalù, Isnello, Collesano, Scillato, Chiusa Sclafani, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde, fino all’imbocco del paradiso naturalistico delle Gole di Tiberio.