Double Face pubblica il nuovo brano “Fatto”

È uscito “Fatto”, il nuovo singolo del giovane rapper Double Face: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Ci sono brani che nascono dall’unione di diverse professionalità, dall’insieme delle più disparate visioni artistiche e altri nei quali una voce è l’unica a comporre il coro, una sola mente crea la canzone. Questo singolo rientra nel secondo caso.

Interamente curato e prodotto dallo stesso artista, il brano è stato partorito e ultimato nello stesso luogo: il suo home studio. “Fatto” rappresenta quello che l’artista ventunenne vorrebbe essere e anche ciò che spera di non diventare mai. Viene raccontato il motivo per cui Double Face si sente pronto a mettersi in gioco e ad esporsi al pubblico.

Riccardo De Rosa, aka Double Face, è un rapper ventunenne di Bolzano.

È determinato a dare tutto per migliorare sempre di più e dimostrare così a se e agli altri ciò che è in grado di creare.