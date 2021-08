Claudio Rigo pubblica il nuovo singolo “Momenti”

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali“Momenti”, il nuovo singolo di Claudio Rigo registrato e mixato presso lo Studio B Recording di Milano

Una ballata pop romantica dalle sonorità classiche, in controtendenza con il rap, la trap o il reggaeton che sembrano avere monopolizzato gli algoritmi delle playlist estive. Uno stile che inizialmente richiama quello dei cantautori melodici italiani, con un arrangiamento che ruota attorno a chitarra acustica, pianoforte e archi, ma che poi si lascia contaminare dai pattern elettronici tipici della disco music del nuovo millennio, in linea con le tendenze internazionali.

“Momenti – dice Claudio Rigo – racconta degli stati d’animo che ci attraversano alla fine di una relazione, dei ricordi così come dei rimpianti, ma soprattutto dei lati positivi, di quelli che ci hanno arricchito, dei quali abbiamo gioito, e che ci aiutano a trasformare una ferita in una esperienza unica e preziosa. Consapevolmente imperfetti, pronti a superare i distacchi che la vita ci propone”.

Claudio Rigo nasce a Torino il 26 novembre 1970 dove studia, vive e lavora fino al 2010. Dopodiché si trasferisce a Milano, dove risiede tuttora. Inizia fin da piccolo a suonare e a studiare il pianoforte, sostiene gli esami presso il Conservatorio di Alessandria.

Tra gli anni ‘90 e 2000 conduce la carriera di pianista di piano bar in giro per l’Italia. Poi interrompe e si dedica all’attività prima di imprenditore, e poi di dirigente, di aziende del campo tessile, attività attuale, e in questi ultimi tre anni ha ricominciato ad incidere nuovi brani. È un cantautore totalmente auto prodotto.