La Slovenia modifica la legge per i casi di stupro

Il Parlamento della Slovenia ha approvato un emendamento al codice penale in base al quale il sesso senza consenso è stupro

Nelle settimane scorse il Parlamento della Slovenia ha approvato un emendamento al codice penale in base al quale il sesso senza consenso è stupro.

Il testo approvato è chiaro: “Sì vuol dire sì, no vuol dire no”. Ciò significa che la costrizione, l’uso o la minaccia della violenza o l’impossibilità di difendersi da un’aggressione sessuale non saranno più considerate condizioni per qualificare un reato come stupro. In precedenza la legge richiedeva che, perché un reato venisse considerato stupro, dovessero esserci prove dell’uso della forza o della minaccia di usare la forza o la violenza.

La Slovenia è così il tredicesimo stato dell’Area economica europea a introdurre nella legislazione sullo stupro il criterio dell’assenza del consenso. Gli altri sono Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Regno Unito e Svezia.

Proposte di legge nella stessa direzione sono in discussione o in preparazione anche in Spagna, Paesi Bassi e Italia, dove la campagna “Io lo chiedo” di Amnesty International Italia vuole modificare l’articolo 609 bis del codice penale sul reato di stupro introducendo il criterio dell’assenza del consenso.