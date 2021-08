Joe Jackson in Italia nel 2022 al Gaber di Milano

Joe Jackson torna in tour nel 2022 con il suo ultimo album Fool e la band al completo. L’unico appuntamento italiano sarà domenica 10 aprile al Teatro Lirico Giorgio Gaber, lo storico teatro milanese che riaprirà ufficialmente con la stagione 2021/22 dopo 22 anni di chiusura. I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale Ticketone da settembre.

Il concerto di Joe Jackson sarà uno spettacolo unico, articolato in due parti, una con la band al completo e un mini set di Joe in solo. Tra i più grandi successi dell’artista e alcuni dei brani della sua carriera che non ascoltiamo dal vivo da molto tempo, non mancheranno sicuramente le sorprese e, perché no, qualche inedito. Joe Jackson sarà accompagnato sul palco da Graham Maby (basso, voce), Teddy Kumpel (chitarra, voce) e Doug Yowell (batteria, voce, elettronica).