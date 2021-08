Dj Bront entra in Alien Army: fuori “Top Of The World”. Il nuovo singolo è disponibile online sulle piattaforme streaming

Dopo la recente pubblicazione di “Scratch Boundaries”, suo secondo album ufficiale, Dj Bront annuncia il suo ingresso in Alien Army, storica crew di turntablist che quest’anno ha pubblicato un nuovo album, “OGM” (This Play Music), e ristampato il classico “Orgasmi Meccanici”. Per l’occasione esce “Top Of The World” (https://linktr.ee/djbront), il nuovo singolo con la produzione musicale di Dj Skizo e gli scratch di Dj Bront.

Alien Army è un nome noto non solo agli amanti del turntablism ma anche a tutti gli appassionati di hip hop. La crew, nata nel 1996 da un’idea di Dj Skizo, è stata la prima in Italia a essere formata da soli dj. L’ingresso in formazione del milanese classe 93, virtuoso del giradischi e attuale campione italiano del DMC – la competizione di turntablism più prestigiosa del mondo dove si è affermato due volte (aggiungendo queste vittorie a quelle ottenute in altri campionati di djing molto importanti) – è una vera consacrazione e il raggiungimento di un sogno, anche considerando che Alien Army è sempre stata il suo punto di riferimento artistico principale.

Per l’occasione esce “Top of the World”, in cui gli scratch di Dj Bront interagiscono con una produzione musicale curata proprio da Dj Skizo. Il brano ribadisce come, nonostante i tanti anni di attività della crew, la mentalità di “reclutare” i migliori dj della scena italiana sia rimasta invariata.

https://linktr.ee/djbront