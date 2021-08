Nobel per la Pace a Gino Strada: partita petizione

Partita una petizione online per conferire il Nobel per la Pace a Gino Strada: la raccolta firme è stata lanciata sulla piattaforma change.org

Ha superato le 3.000 firme la petizione lanciata sulla piattaforma change.org per chiedere l’assegnazione del premio Nobel per la Pace di quest’anno a Gino Strada, morto di recente a 73 anni. Un’iniziativa partita dalla cittadina di Reggio Emilia Fabrizia Pauletti e in breve supportata da altre persone secondo cui il medico scomparso nei giorni scorsi, fondatore di “Emergency” che dal 1994 ha curato oltre 10 milioni di feriti in Stati teatro di guerra, deve essere “ricordato e studiato nei libri di storia come fonte di ispirazione, ricchezza e stimolo per le nuove generazioni”.

La petizione, spiega la Dire (www.dire.it), punta a dare un riconoscimento anche alla ong fondata da Strada che da settembre e per i prossimi tre anni svolgerà a Reggio Emilia il suo festival nazionale.