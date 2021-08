I The Mills tornano con il singolo “Celine”

I vicentini The Mills, guidati dal frontman Morris, tornano con un nuovo singolo dal titolo “Celine” disponibile online sulle piattaforme streaming

I vicentini The Mills, guidati dal frontman Morris, a nemmeno un mese da A Liar In The Sun, brano entrato nella playlist editoriale Spotify Rock Italia, tornano con un nuovo singolo, che hanno presentato in anteprima al Soviet Studio Festival di Villa Albrizzi Marini (San Zenone Degli Ezzelini – Tv). Il brano è fuori per Dischi Soviet Studio.

I The Mills nascono ad inizio 2019, ultimo progetto di Morris (già New Ivory e Muleta) per “rielaborare i miei demoni come fossi su un’amaca in una stazione di servizio”. L’album d’esordio Cerise è stato pubblicato nel 2020 da Overdub Recording. La band, nel frattempo stabilizzatasi attorno a Morris e Augusto Dalle Aste, ha visto il successivo inserimento di Federico Leder, quindi dell’ultimo arrivato Piero Pederzolli. Nell’Aprile 2021 pubblicano il singolo Useless per Dischi Soviet Studio.

“Celine è rabbia e alienazione. Del nuovo disco, questo è il testo più rivolto agli altri. Il meno introspettivo, il più focalizzato sulla critica sociale che prende spunto dal grande scrittore a cui è dedicato il titolo. Trovo però sempre uno spiraglio di luce dal Viaggio al termine della notte. Anche in questo caso è una richiesta d’aiuto: ascoltala.”

CREDITS

Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato da Matt Bordin all‘Outside Inside Studio durante l’Autunno 2020. Scritto da Morris, eseguito da The Mills. Morris (Voce e chitarra), Lorenzo Valè (Chitarra solista), Augusto Dalle Aste (Basso elettrico), Piero Pederzolli (Batteria).



Etichetta: Dischi Soviet Studio