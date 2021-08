A San Zenone degli Ezzelini arriva il Soviet Studio Festival: il 7 e l’8 agosto 13 band si alterneranno sul palco di Villa Albrizzi Marini

In questa strana estate 2021, dopo un anno di stop forzato dei concerti, Dischi Soviet Studio ha pensato di proporre una due giorni di festival dove si esibiranno ben 12 realtà del roster, assieme ad un ospite. Il festival, che ha visto la sua prima edizione nel 2008, si terrà questa volta in Villa Albrizzi Marini, una meravigliosa villa veneta del ‘500 immersa in 9 ettari di parco e circondata da boschi e colline, situata a San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso. La line up è formata dalla band uscite negli ultimi due anni dal catalogo Soviet.

– Ingresso gratuito –

PROGRAMMA

7 Agosto

Heaven or Las Vegas

The Mills

Lo Strano Frutto

Anna Bit

Smako Acustico

Elisa Erin Bonomo

Dj set Bob Rage & Peanuke

8 Agosto

Il Peggio È Passato

Bob Balera

LANDART

Valente

Zagreb

Superportua

Joe Shamano

Dj set Gas Musique

Porta posività, lascia a casa le frustrazioni.

Evento Facebook

Dischi Soviet Studio è una comunità artistica in continua espansione.

Nata a Cittadella (Pd) nel 2010, in breve si è proposta come imprescindibile punto di riferimento della scena musicale locale.

L’obiettivo di Dischi Soviet Studio è quello di dare visibilità ai gruppi ed alle personalità del territorio veneto e non solo. Rimane la convinzione che queste inesplorate dimensioni abbiano e debbano avere la possibilità di emergere. Supporto, impegno, partecipazione e sentimento: questo è Dischi Soviet Studio.