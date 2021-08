Ermal Meta e Tommaso Stanzani insieme in “Stelle cadenti”

Tommaso Stanzani è il protagonista del nuovo videoclip di “Stelle cadenti”, il singolo di Ermal Meta già disponibile online in streaming

E’ online il nuovo video del singolo di Ermal Meta ‘Stelle cadenti’. Protagonista della clip è Tommaso Stanzani ex concorrente di Amici 20, che dopo l’esperienza nel corpo di ballo di ‘Battiti Live’ ha preso parte anche al videoclip.

Ad annunciare la partecipazione del ballerino è stato proprio Ermal Meta sui social, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): “Per il video di ‘Stelle cadenti’ ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva. Questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore @tommasostanzanii per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me”, ha scritto il cantautore. Immediata la risposta di Stanzani: “Grazie @ermalmetamusic per aver pensato a me”

