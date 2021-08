ENR incorona Italferr tra le migliori aziende di ingegneria

C’è una parte importante d’Italia nell’ingegneria a livello globale. Sono 12 le società italiane nella Top 225 delle aziende che hanno prodotto un ammontare di circa 67,14 miliardi di dollari, come sottolinea l’OICE, l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria e architettura, sulla base della classifica ENR (Engineering News-Record) 2021 che fornisce una fotografia mondiale del settore della progettazione.

Tra queste c’è Italferr, società d’ingegneria del Gruppo FS Italiane, impegnata da oltre 30 anni nello sviluppo di grandi progetti infrastrutturali per il settore ferroviario convenzionale e per quello ad Alta Velocità, nel trasporto metropolitano e stradale, nella progettazione di porti e stazioni, in Italia e all’estero.