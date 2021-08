Speaking to the Deaf tornano con “Burnout”

Nuova uscita per gli Speaking to the Deaf: la versione acustica di “Burnout” è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

È uscita “Burnout (acoustic)” versione acustica dell’omonimo brano, originariamente contenuto nel disco “The New Disguise” degli Speaking To The Deaf.

Immagina di essere in autostrada lungo la corsia di sorpasso mentre piove da morire e sei a piedi senza ombrello. Nessun riparo. Devi raggiungere l’ultimo metro prima che scada il tempo che ti passa sopra la testa. Nessun suggerimento, nessuna scorciatoia. Tutti stanno aspettando dall’altra parte. Ti stanno incoraggiando? Affatto. Qualcuno sta passando accanto a te per darti un nuovo compito. Ciò significa una deviazione dal tuo percorso. Alcuni ti dicono di sbrigarti o di rallentare. Dipende tutto da te, non importa come.

Riesci comunque a terminare la corsa in tempo! Beh, mi dispiace informarti che non ci sono premi. Né tempo per riposare. E poi ricomincia. Un’altra corsa. Un’altra gara.

Bruci come una fiamma e la velocità ti dà la sensazione di poter spegnere il fuoco semplicemente correndo. La corsa è l’unica cosa che puoi fare. Fino a quando non finisci il carburante. E non c’è nient’altro da bruciare. Quindi la scelta: bruciare o diventare la fiamma.

Gli Speaking To The Deaf, sono una band electro/metalcore di Ancona attiva dal 2012. Il loro ultimo album “The New Disguise”, è stato registrato al Minefield studio di San Marino e prodotto da Giacomo Parenti (Helia/The slight).

Da questo album Spotify ha selezionato il singolo Burnout per la playlist ufficiale “New Blood”, mentre la cover di “The Bad Touch” ha riscontrato un ottimo successo nella playlist “Pop goes punk & metal covers”.

Nell’estate 2019 è stato girato il video di “Burnout”, finanziato con una campagna crowdfunding dal sito Musicraiser e che ha avuto una partecipazione talmente ampia da portare la band ad esibirsi davanti a alcuni membri dello staff di Futurissima, agenzia collegata al sito, al Massive Arts Studios di Milano.

Oltre a numerosi live, sia nella nostra regione che fuori dalla realtà locale, gli Speaking to the Deaf si sono esibiti in Russia e Ucraina insieme ai Marry Me In Vegas e in Lettonia nell’ambito di due tour organizzati.