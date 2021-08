Corsi Sommelier di AIS Veneto al via a settembre

AIS Veneto amplia l’offerta formativa per l’autunno 2021 proponendo ben 40 corsi per diventare Sommelier: tutte le informazioni utili

Diventare Sommelier: l’AIS Veneto amplia l’offerta formativa per l’autunno 2021 proponendo ben 40 corsi: 18 cicli formativi saranno tenuti con lezioni in streaming per i corsi di 1°, 2° e 3° livello, mentre altri 22, sempre per tutti e tre i livelli, si svolgeranno in presenza con lezioni in aula, ovviamente condotte nel massimo rispetto delle norme anti Covid.

Una formula già consolidata negli scorsi mesi che proseguirà in tutte le province. I nuovi corsi di AIS Veneto partiranno nel mese di settembre: quelli online sono studiati per ottimizzare i tempi senza rinunciare alla qualità della formazione, che da sempre contraddistingue AIS, unendo il fascino delle degustazioni dal vivo con i vantaggi di una formazione a distanza.

Infatti per tutti i corsi, oltre agli incontri online, sono previsti anche appuntamenti in sala dove mettere in pratica le nozioni apprese con le degustazioni guidate. Non solo: il materiale didattico verrà recapitato direttamente all’indirizzo indicato da ciascun corsista.

Nei corsi di primo livello di AIS Veneto sarà possibile studiare elementi di viticoltura, enologia e del servizio che rappresentano le basi della professione del Sommelier, a partire dalla corretta temperatura di mescita dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Il tutto costantemente accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica di degustazione.

Il secondo livello prende in esame le più importanti zone vitivinicole italiane e straniere e consente di cogliere il legame indissolubile tra vino e territorio. Il perfezionamento costante della tecnica di degustazione diventa così elemento distintivo per apprezzare ogni singola sfumatura ed esprimere un giudizio professionale e oggettivo.

Nel terzo livello, per la prima volta disponibile anche online, viene affrontata la tecnica della degustazione del cibo e del suo abbinamento al vino attraverso prove di assaggio con le diverse tipologie di alimenti e di preparazioni che si terranno in occasione di quattro vere e proprie cene al ristorante.