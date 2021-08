Catherine Zeta Jones sarà Morticia in Wednesday

Dopo l’annuncio di Jenna Ortega, che vestirà i panni di Mercoledì e Luis Guzmán che interpreterà Gomez, Netflix ha annunciato colei che entrerà nel famoso tubino nero di Morticia: Catherine Zeta Jones. Salgono così a tre, i nomi confermati finora per ‘Wednesday’ la serie live action diretta da Tim Burton e divisa in 8 episodi.

L’annuncio di Netflix

Wednesday, la trama

Come indica il titolo stesso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la serie sarà incentrata sul personaggio di Mercoledì Addams, che nel progetto tv degli Anni 60 è stata interpretata da Lisa Loring. In particolare, ‘Wednesday’ è un supernatural mystery drama che si focalizzerà sugli anni trascorsi da Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. La giovane protagonista cercherà di controllare le sue emergenti abilità psichiche, contrastare una serie di mostruosi omicidi che stanno terrorizzando la cittadina, e risolvere il mistero che coinvolse i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre tenterà di districarsi tra i suoi nuovi e complicati rapporti alla Nevermore Academy.