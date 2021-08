Lucifer 6 arriva su Netflix: il trailer è online

Con Lucifer 6 appuntamento il 10 settembre su Netflix: il trailer dell’attesissima stagione finale della serie è online su YouTube

E’ online il trailer dell’ultima stagione di Lucifer e dato il successo della serie, non sorprende che il video sia finito subito nelle tendenze di Youtube. Lo urban fantasy, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), approderà su Netflix il 10 settembre diviso in 10 episodi e vedrà come protagonista Lucifer, interpretato da Tom Ellis.

“Il diavolo è diventato Dio o meglio sta per diventarlo ma esita. Perché? E mentre il mondo inizia ad adattarsi alla nuova realtà come reagirà Lucifer? Unitevi a noi in questo addio dolceamaro a Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E non dimenticate i fazzoletti”. Queste le parole degli showrunner Joe Henderson e Idly Modrovich usate per descrivere la stagione finale della serie durante il Comic-Con Home 2021.

Dopo le prime immagini e il teaser, ecco dunque il trailer ufficiale di Lucifer 6.