7 Prisioneiros debutta alla Mostra del Cinema

Il nuovo film Netflix 7 Prisioneiros debutta in anteprima mondiale alla 78a Mostra del Cinema di Venezia

Il nuovo film brasiliano di Netflix 7 Prisioneiros, diretto da Alexandre Moratto e con Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, sarà proiettato per la prima volta il 6 settembre durante la 78a Mostra del Cinema di Venezia. Il film racconta la storia del giovane Mateus (Malheiros) che abbandona la campagna alla ricerca di un’opportunità di lavoro a San Paolo nel deposito dello sfasciacarrozze Luca (Santoro). Una volta arrivato nella grande città, finisce per diventare vittima di un sistema di lavoro analogo alla schiavitù. Dopo il debutto internazionale al festival, 7 Prisioneiros sarà ufficialmente presentato in anteprima su Netflix nel 2021.

Il film è stato selezionato per la sezione Orizzonti Extra della Mostra del Cinema di Venezia, che riunisce opere di genere, pubblico e durata diversi. Ramin Bahrani (regista/sceneggiatore di La Tigre Bianca, sempre di Netflix) e Fernando Meirelles con O2 Filmes sono i produttori, mentre la sceneggiatura è firmata da Thayná Mantesso e dal regista Alexandre Moratto. Questo è il secondo film del regista brasiliano-americano noto per Socrates (2018).

Ancora più Brasile sullo schermo

7 Prisioneiros è una delle produzioni brasiliane in uscita per la fine dell’anno su Netflix. Ogni mese da luglio a dicembre vedrà il lancio di contenuti carioca originali e inediti, in esclusiva per il servizio di streaming. Serie fiction, docuserie, film e reality: il meglio delle storie dal Brasile in generi e formati diversi, per tutti i gusti e stati d’animo.

