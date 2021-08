Sangue artificiale: la ricerca fa passi avanti

«Produrre il sangue in vitro – commenta il ricercatore – è una sfida affascinante che inseguono da anni ricercatori da tutto il mondo, ma è davvero molto complessa, per tante ragioni. Chiariamo innanzitutto che nella maggioranza dei casi con “sangue artificiale” intendiamo qualsiasi sua componente cellulare, globuli rossi, globuli bianchi o piastrine per esempio, prodotta in vitro, da zero oppure a partire da materiale biologico donato che viene espanso in laboratorio per ottenerne grandi quantitativi. La prima grande difficoltà sta innanzitutto nel fatto che attualmente conosciamo soltanto in parte come il sangue si forma, nelle varie fasi della nostra vita: nella vita post-natale il punto di partenza sono sempre le cellule staminali ematopoietiche, che dietro precisi stimoli si differenziano e danno vita ai vari tipi di cellule. Un processo che è molto diverso durante la vita embrionale, quando la quantità di ossigeno nel ventre materno è limitata e le cellule si formano e si riproducono a grande velocità e con modalità diverse perché il nuovo organismo deve svilupparsi, rispetto alla vita adulta, quando invece le cellule staminali all’interno del midollo osseo sono più “quiescenti” e si attivano soltanto in caso di necessità. Ricostruire tutti questi passaggi, gli stimoli a cui le cellule staminali rispondono, non è semplice, ma è fondamentale se vogliamo provare a replicare in laboratorio la produzione del sangue in modo efficace ed efficiente».