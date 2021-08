Plattform21 inaugura al MASI Lugano

L’edizione Plattform21 verrà ospitata al piano terra del MASI Lugano, nella sede di Palazzo Reali dal 22 agosto al 05 settembre 2021

Per il quindicesimo anno consecutivo, la mostra Plattform offre una panoramica della più recente produzione artistica nazionale, presentando una selezione di artiste e artisti, diplomati nel 2020 nelle scuole d’arte di tutte le regioni linguistiche della Svizzera. L’edizione Plattform21 verrà ospitata al piano terra del MASI Lugano, nella sede di Palazzo Reali dal 22 agosto al 05 settembre 2021.

Per la prima volta nella Svizzera italiana, Plattform conferma il suo sostegno alle giovani e ai giovani artisti in un momento cruciale della loro carriera. I dodici artisti selezionati per l’esposizione, potranno essere scoperti al piano terra di Palazzo Reali. L’esposizione presenterà le nuove produzioni di Lara Dâmaso, Adji Dieye, Samuel Haitz, Roman Selim Khereddine, Anita Mucolli, Angeles Rodrigues, Riccardo Sala, Sina Schöpf, Marco Simao, Ştefan Tănase, Kelly Tissot e Romane de Watteville.

I curatori di questa edizione sono Marlene Bürgi, Martin Genton, Julie Marmet, Giada Olivotto, Noemi Pfister e Colin Raynal. L’esposizione si svolge in collaborazione con il Premio d’arte Helvetia, che verrà assegnato a uno dei dodici partecipanti.

Su Plattform

Dal 2007, l’associazione PlattformPlattform organizza una mostra annuale che mira a sostenere le nuove leve dell’arte visiva, per favorire la diffusione e la diversità della scena emergente. I membri dell’associazione ogni anno selezionano dodici artisti tra gli studenti delle scuole d’arte che hanno completato un Bachelor o un Master nell’anno che precede la mostra. Dopo la fondazione dell’associazione Plattform, nel 2007 da Charlotte Matter, Andreas Mattle e Reto Thüring, e nove anni di esposizioni a Zurigo (dal 2007 al 2015, al ewz-Unterwerk Selnau), la serie di esposizioni continua attraverso il formato itinerante, collaborando ogni anno nuove istituzioni ospitanti -come la Kunsthaus Glarus (2017), la Kunsthaus Langenthal (2018), il Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains (2019) e Fri Art Kunsthalle Fribourg (2020)- in diverse regioni linguistiche.

Plattform21

22 agosto – 5 settembre 2021

Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano

MASI | Palazzo Reali

masilugano.ch