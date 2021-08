The Weeknd torna con “Take my breath”

“Take my breath” è il nuovo singolo di The Weeknd, a caccia di nuovi record: il brano è in radio e in digitale, online anche il videoclip

E’ fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo di The Weeknd ‘Take my breath’. Il brano anticipa l’uscita del prossimo album e ad accompagnarlo c’è anche il video ufficiale su youtube. Il singolo arriva dopo l’album ‘After Hours’, uscito nel marzo 2020, acclamato da pubblico e critica. È il quarto progetto discografico di The Weeknd a posizionarsi alla numero 1 negli USA, raggiungendo la certificazione di doppio platino della RIAA con più di 15.7 miliardi di stream. Oltre a dominare le classifiche americane ‘After Hours’ ha guidato le chart di altri 20 paesi tra cui Canada e Regno Unito.

‘Take my breath’, il video

La pop star canadese con più di 70 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, nel 2021 è stata insignita del riconoscimento di ‘Most Streamed R&B Artist’. Con la pubblicazione di “After Hours”, The Weeknd è diventato il primo artista a guidare contemporaneamente la Billboard 200, la Billboard Hot 100, la Billboard Artist 100, la Hot 100 Songwriters e la Hot 100 Producers.

Nel febbraio 2021, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), The Weeknd ha annunciato l’’After Hours Tour’, tournée mondiale che lo porterà nel 2022 in Italia solo per due imperdibili date a Milano presso il Mediolanum Forum, il 30 ottobre e il 1 novembre già dichiarato sold out.