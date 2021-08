Monopattini: il servizio di Helbiz arriva a Ostia

Helbiz si espande sul litorale romano: i monopattini elettrici arrivano anche a Ostia dopo Fregene, Focene, Isola Sacra, Lido Del Faro, Passoscuro e Maccarese

Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., annuncia l’apertura del suo servizio a Ostia, uno dei litorali di Roma più noti.

L’avvio delle attività a Ostia segue la recente apertura del servizio, a Fiumicino, in un’area di oltre 17 Km2 che comprende Fregene, Focene, Isola Sacra, Lido Del Faro, Passoscuro e Maccarese. Nel Lazio, inoltre, Helbiz è presente da maggio 2020 con una flotta di oltre 3000 monopattini in sharing.

Il costo dell’abbonamento mensile Helbiz UNLIMITED, per avere corse giornaliere illimitate sarà di 39,99 euro; l’utilizzo spot sarà invece disponibile a un costo di 1€ per lo sblocco iniziale + 0,25€ al minuto per la corsa.

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2016 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in oltre 30 città in tutto il mondo, tra cui Washington, D.C., Alessandria, Arlington, Atlanta, Miami, Milano e Roma. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Helbiz Inc ha annunciato in data 8 febbraio 2021 un’operazione di fusione con la SPAC GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) (“GreenVision”), che la porterà ad essere la prima società di micro-mobilità quotata al Nasdaq. Sito web: http://www.helbiz.com.