Valentino Rossi e Francesca Maria Novello aspettano un figlio

Valentino Rossi diventa papà, l’annuncio sui social insieme alla compagna Francesca Maria Novello: “Aspettiamo una bambina”

Una vita sempre di corsa per Valentino Rossi. Neanche il tempo di annunciare il ritiro dalle competizioni a partire dalla fine di questa stagione, che ‘The Doctor’ ne ha fatta un’altra: la sua compagna Francesca Sofia, infatti, lo renderà papà per la prima volta. “Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina“, ha scritto sui social, a commento di foto che lo ritraggono in versione dottore. “Saremo in tre, il mio cuore è pieno di gioia”, ha invece postato Francesca Sofia come riferisce la Dire (www.dire.it).