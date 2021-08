tha Supreme duetta con Neffa nel nuovo singolo

tha Supreme torna sulla scena musicale e duetta con Neffa nel nuovo singolo “uNa DiReZioNe giUsTa”: il brano è già in top tendenza su YouTube

E quando non ci si aspettano più sorprese musicali, tha Supreme – che nella sua brevissima carriera ha già totalizzato oltre 1 miliardo e mezzo di streaming (audio/video) – arriva a stupirci come un fulmine a ciel sereno. Attraverso il suo alias, yungest Moonstar, tha Supreme ha messo in campo un nuovo flusso creativo, partendo da “Lontano dal tuo sole” di Neffa. Nasce così “uNa DiReZioNe giUsTa”, brano che a 5 ore dall’uscita, era già primo in Tendenze su YouTube.

uNa DiReZioNe giUsTa

Riagganciandosi a un cult della musica italiana, yungest Moonstar e tha Supreme hanno dato vita a un brano musicalmente inedito – e all’artwork della cover che lo accompagna -, nato semplicemente dalla grande stima reciproca con Neffa.