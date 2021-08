Previsioni meteo 18 agosto 2021: temperature in calo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 18 agosto 2021: clima estivo e caldo senza eccessi sull’Italia ma nel weekend potrebbe tornare l’anticiclone

Condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate sull’Italia in questi giorni dopo una lunga fase caratterizzata da caldo africano e temperature ben oltre le medie stagionali. I picchi record della settimana scorsa sono ormai un ricordo grazie a correnti più fresche che anche nella giornata di oggi determineranno un ulteriore calo delle temperature. Saranno anche possibili isolati rovesci sull’arco alpino e zone interne del Centro. Nessuna città da bollino rosso o arancione secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani il clima risulterà gradevole con temperature in linea con le medie stagionali o di 1-2° C al di sopra. Continueranno a scarseggiare le piogge, e nel prossimo weekend l’anticiclone potrebbe tornare a fare visita alla nostra Penisola con caldo di nuovo in aumento.

Intanto per oggi, mercoledì 18 agosto 2021, al Nord Italia al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sulle Alpi. Al pomeriggio piogge e temporali sulle Alpi centro-orientali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge sui settori alpini.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su Abruzzo e Marche meridionali con piogge sulla fascia costiera, stabile sulle altre regioni con cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con acquazzoni e temporali, più stabile sugli altri settori. Più stabile in serata con prevalenza di cieli sereni, salvo residue piogge o temporali nelle zone interne del Lazio.

In Toscana sole prevalente in mattinata su gran parte della regione, nubi in aumento al pomeriggio con locali fenomeni sui settori interni meridionali della regione. In serata il tempo sarà asciutto su tutto il territorio con cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, salvo qualche pioggia sulla costa molisana. Al pomeriggio ancora tempo stabile e soleggiato, con qualche addensamento sui rilievi interni con possibili piogge o temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, residue piogge su zone interne di Molise e Campania.

In Calabria condizioni di tempo stabile con ampie schiarite alternate a locali addensamenti nelle ore mattutine su gran parte del territorio, possibili isolate piogge sulla Sila. Asciutto in serata su tutti i settori.

Temperature minime e massime in calo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.