24 Ore di Le Mans: Rovera debutta nella storica gara

Esordio alla 24 Ore di Le Mans per Rovera con la Ferrari: il pilota varesino affronta la leggendaria prova del Mondiale Endurance con il francese Perrodo e il danese Nielsen

Per Alessio Rovera è in vista l’evento più atteso della stagione, l’esordio personale alla 24 Ore di Le Mans, quarto round del Mondiale Endurance che nel weekend del 22 agosto affronterà al volante della Ferrari 488 GTE numero 83 del team AF Corse. Il 26enne pilota varesino ha già preso parte alla giornata di test ufficiali disputata domenica scorsa sui 13,626 chilometri del leggendario Circuit de la Sarthe e ora è pronto per gli impegni che in pista da mercoledì a domenica lo vedranno condividere la supercar del Cavallino con il pilota francese François Perrodo e con il danese Nicklas Nielsen. Insieme ai due compagni di squadra, Rovera è iscritto nella classe GTE Am e nella classifica del FIA World Endurance Championship attualmente occupa la seconda posizione grazie alle vittorie ottenute alla 6 Ore di Spa e alla 6 Ore di Monza. La gara-mito organizzata dall’Automobile Club de l’Ouest assegna punteggi doppi, cioè ben 50 punti ai vincitori, e dunque, aldilà del significato storico di vincerla o di salire sul podio, rappresenta uno snodo cruciale nella rincorsa iridata.

Fra prototipi e GT sono 62 le auto iscritte all’89esima edizione della 24 Ore di Le Mans, delle quali 23 in GTE Am. La prima sessione di prove libere è in programma mercoledì 18 agosto dalle 14.00 alle 17.00, seguita da una sessione di qualificazione dalle 19.00 alle 20.00 e dalle seconde libere notturne (22.00-mezzanotte). Giovedì dalle 14.00 alle 17.00 le libere 3, con l’atteso momento della Hyperpole dalle 21.00 alle 21.30 e le ultime prove libere di nuovo dalle 22.00 a mezzanotte. Dopo il venerdì di pausa, sabato 21 agosto breve warm up dalle 11.30 alle 11.45 e la gara con partenza alle 16.00. L’evento sarà trasmesso in tutto il mondo attraverso network di rilievo sia in tv sia in streaming. In Italia prove libere, qualificazioni e Hyperpole in diretta tra Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky) e live integrale della gara su Eurosport. Dirette previste anche sul rispettivo player www.eurosportplayer.com.

Rovera ha dichiarato alla vigilia dell’esordio alla 24 Ore francese: “Le Mans è il mito dell’endurance e siamo pronti per l’appuntamento più importante della stagione, anche in ottica iridata. Non vedo l’ora di iniziare questo weekend lunghissimo, già prima del test di domenica scorsa ero curiosissimo di guidare la Ferrari su questo circuito leggendario. È stata davvero una bella sensazione e il lavoro con tutta AF Corse è iniziato al meglio. Abbiamo girato senza alcun problema e ora si entra nel vivo dell’evento. Siamo pronti, tutto qui è emozione, ma in vista di questo mio debutto alla 24 Ore sto soprattutto cercando di mantenere la concentrazione necessaria a tenere lontane le pressioni”.

FIA World Endurance Championship 2021: 1° maggio 6 Ore di Spa; 12-13 giugno 8 Ore di Portimao; 18 luglio 6 Ore di Monza; 21-22 agosto 24 Ore di Le Mans; 30 ottobre 6 Ore del Bahrain; 6 novembre 8 Ore del Bahrain.

