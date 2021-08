Malo Cashmere presenta la collezione Autunno Inverno 2021/22: un’elegante passeggiata tra tessuti pregiati, nuance urbane, lavorazioni uniche e particolari

Malo, maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, presenta MALO BOULEVARD, la collezione Autunno Inverno 2021/22. Classe e ricercata contemporaneità, valorizzazione delle radici e del patrimonio artigianale della maison fiorentina, stile unico e senza tempo percorrono le luci e le atmosfere di un boulevard cittadino immaginato da Malo.

Un’elegante passeggiata tra tessuti pregiati, tra cui spicca il morbido cashmere, arricchito da nuovi trattamenti, nuance urbane che spaziano dai grigi a colori più accesi, lavorazioni uniche e particolari come il jacquard, micro e macro intarsi fatti a mano, travolgenti frange, volumi tridimensionali da attraversare con le dita.

I grigi la fanno da padrone, diventando il passe-partout della collezione, la loro ricchezza mineraria, si declina in diversi accenti tonali, in un gioco tattile di chiaroscuri. Grigi tridimensionali recuperano le ombre e le luci dell’architettura che abita la vita cittadina. Non mancano le tonalità più accese, esprimendo il potere e la creatività dei contrasti e delle luci urbane. Nel mezzo, toni polverosi, fumosi, velature di colore, come solo una capitale d’inverno sa evocare.

Lavorazioni che esprimono al massimo la manifattura Made in Malo. Mani sapienti di artigiani magliai elaborano punti e creano pattern unici: il jacquard che richiama con i suoi intrecci le inferriate delle case e cancelli in ferro battuto. E ancora frange, ricami, intarsi che creano voluttuosi volumi.

Capi eterni realizzati in filati pregiati, finissimi, garzati, soffici e moderni che danno vita a nuovi punti e intrecci. I tinti in capo nei vari pesi si colorano e decolorano, come tessuti alla balia del vento e del sole creando, per naturalezza, pezzi unici.

L’amore per la maglieria, di un Made in Italy a tutto tondo, si realizza in intarsi con torsioni particolari nel filo e ricami a mano che donano un’anima couture alla collezione. Linee minimali e pulite ma con costruzioni sartoriali, abbinate a modelli dal sapore sportivo, adatte per un momento urbano che si svolge dall’alba al tramonto.

Capi timeless e stile urban-chic: una collezione studiata per l’A/I ma che potrebbe vivere tutto l’anno, senza confini e senza tempo, con un grande rispetto per le proprie radici e per il proprio patrimonio artigianale, con uno sguardo rivolto a uno stile unico e contemporaneo. Un boulevard di eleganza e ricercata contemporaneità, in cui Malo esprime il suo stile senza tempo.

Malo, dal latino “ego malo”, significa “io preferisco”.

Un nome che si rivolge a chi percependo la differenza tra un buon cashmere e

un cashmere di sublime fattura italiana,

preferisce Malo.