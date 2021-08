Tumori urologici e Covid: studio su pazienti sottoposti a chirurgia elettiva

Per i pazienti con tumori urologici, affetti da COVID-19 e sottoposti a chirurgia elettiva, è più alta la probabilità di complicazioni respiratorie e mortalità

I pazienti con tumori urologici, affetti da COVID-19 e sottoposti a chirurgia elettiva, hanno mostrato probabilità significativamente maggiori di complicazioni respiratorie e di mortalità rispetto a quelli non colpiti dal virus, secondo i risultati dello studio prospettico COVIDSurg-Cancer (NCT04384926).1

I risultati presentati nel corso del 36th Annual European Association of Urology (EAU) Congress hanno dimostrato che i pazienti positivi a SARS-CoV-2 erano a maggior rischio di complicazioni respiratorie postoperatorie, come sindrome da stress respiratorio dell’adulto, (n = 3; 21,4%; P <.01), polmonite (n = 4; 28,6%; P <.01), ossigenoterapia (n = 10; 71,4%; P <.01) ed embolia polmonare (n = 1; 7,1%; P <.01) entro 30 giorni dall’intervento. Inoltre, 2 dei 412 pazienti (0,5%) non colpiti dal virus sono morti nei 30 giorni successivi all’operazione vs 3 dei 14 pazienti (21,4%) affetti da COVID-19 (P <.01). I tassi di complicazioni postoperatorie Clavien-Dindo di Grado III+ erano 1,7% (n = 2/119), 7,6% (n = 4/53), e 3,3% (n = 2/61) per nefrectomia, cistectomia e prostatectomia, rispettivamente. Nello studio internazionale osservazionale, prospettico e multicentrico, gli investigatori si sono proposti di esaminare l’impatto della pandemia COVID-19 sui risultati a 30 giorni nei pazienti con tumori urologici di reni, vescica e prostata, sottoposti a chirurgia elettiva. Per essere arruolati, i pazienti dovevano avere programmato un intervento chirurgico curativo del cancro ed essere stati sottoposti alla procedura durante la pandemia, oppure avevano dovuto ritardare o cancellare l’intervento durante la pandemia.2 I pazienti dovevano avere almeno 18 anni, con diagnosi confermata di un tipo di tumore urologico. Non potevano avere programmato l’intervento chirurgico con intento non curativo. Inoltre non potevano pianificare la terapia neoadiuvante senza aver definito la data dell’intervento, né potevano attendere di essere riprogrammati. Il risultato primario dello studio era la mortalità a 30 giorni dall’intervento e i risultati secondari principali comprendevano infezione da COVID-19, complicazioni respiratorie e postoperatorie entro 30 giorni. I dati prospettici dei 436 pazienti consecutivi con tumori urologici sono stati raccolti da numerosi centri tra l’11 marzo e il 19 aprile 2020. Di questi il 39,7% presentava tumore del rene e tumore uroteliale del tratto superiore (UTUC; n = 173), il 28,9% tumore della vescica (n = 126) e il 31,4% tumore della prostata (n = 137).

Tra i 173 pazienti con tumore del rene e tumore uroteliale del tratto superiore, 172 erano stati sottoposti a chirurgia elettiva. La maggior parte, il 98,8% (n = 170) di questi pazienti era vivo a 30 giorni dall’intervento mentre 2 pazienti erano morti. Uno dei pazienti deceduti (50,0%) risultava positivo al COVID-19.

Tra i 126 pazienti con tumore della vescica, 120 erano stati operati; 115 erano vivi a 30 giorni e 3 erano morti. Due dei tre pazienti (66,6%) che erano morti erano stati colpiti da COVID-19. Tutti i 137 pazienti con tumore della prostata erano stati operati e nessun paziente era morto a 30 giorni.

“Per continuare gli interventi di chirurgia elettiva durante le prossime ondate della pandemia, sarebbe opportuno adottare precauzioni tali da evitare che i pazienti sviluppino l’infezione da COVID-19 prima dell’operazione,” concludono l’autore principale dello studio Chuanyu Gao, del British Urology Researchers in Surgical Training e colleghi.

