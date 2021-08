La cantante più ricca del mondo è Rihanna

Rihanna è ufficialmente la cantante più ricca del mondo, secondo le stime aggiornate della rivista Forbes, con un patrimonio di quasi 2 miliardi di dollari

Con 1,7 miliardi di dollari Rihanna è ufficialmente la cantante più ricca del mondo. Stando alle stime aggiornate della rivista Forbes, l’interprete di ‘Umbrella’ non solo occupa il primo posto del podio nel mondo della musica ma è seconda solo a Oprah Winfrey per quello dello show biz. Un patrimonio in continua crescita, quello di Riri ma contrariamente a quanto si possa pensare, la fonte principale del reddito di Rihanna non è affatto la musica.

Fenty Beauty e Savage for Fenty, assi nella manica di Rihanna

A fare la differenza nel conto in banca della star, sono state infatti le due linee da lei lanciate: ‘Fenty Beauty’, quella di cosmetici e ‘Savage for Fenty’, quella di lingerie. Discograficamente parlando, la ‘carriera’ di Rihanna è ferma al 2017, anno in cui è uscito il suo ultimo lavoro ‘Anti’ e seguito relativo tour. Proprio nella pausa da quella fatica sono nate le maggiori fonti di reddito della cantante delle Barbados.

La chiusura del marchio di abbigliamento Fenty

Inizialmente, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la linea di cosmesi e di intimo, sembravano più un ‘vezzo’ della cantante ma evidentemente non era così. In particolare, la carta vincente di ‘Fenty Beauty’, è stata il puntare sull’inclusività: le 50 colorazioni disponibili (dalle più chiare alle più scure) riescono ad accontentare tutte le donne. E i numeri parlano chiaro: dalla società di cosmetica, di cui detiene il 50 %, Rihanna ‘tira fuori’ 1,4 miliardi di dollari. Meno ‘redditizio’, ma altrettanto importante, è Savage for Fenty, che frutta alle casse della cantante un guadagno di 270 milioni di dollari. Quanto arriva dalla musica quindi? Diciamo le briciole. Ma nell’enorme successo da imprenditrice, Rihanna ha incassato anche una ‘delusione’: la chiusura del marchio di abbigliamento Fenty, inaugurato nel 2019 e chiuso nel giro di un anno.