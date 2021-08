I talebani a Kabul: migliaia in fuga dall’Afghanistan

I talebani sono entrati a Kabul, il presidente Ghani lascia l’Afghanistan. Maxi evacuazione dal Paese, via anche gli italiani

Dopo giorni di conquiste delle principali città dell’Afghanistan, i talebani sono entrati anche nella capitale Kabul. Il presidente Ashraf Ghani ha lasciato il Paese e ha invitato tutti a evitare scontri. Mentre i Paesi stranieri organizzavano l’evacuazione del personale diplomatico dispiegato in Afghanistan, l’aeroporto di Kabul è stato preso d’assalto dalla popolazione in fuga, alla ricerca di un volo per lasciare la città.

Intorno alle 23.30 italiane di domenica, spiega la Dire (www.dire.it), è decollato dall’aeroporto di Kabul un KC 767 dell’Aeronautica Militare per riportare in Italia personale diplomatico che era stanziato nella capitale afghana e alcuni ex collaboratori afghani.