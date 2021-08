EstEstate Festival: gli eventi al Castello Carrarese

EstEstate Festival: dal 23 agosto al 2 settembre, 7 eventi straordinari tra concerti e spettacoli di cabaret nel luogo simbolo della città, il Castello Carrarese

I grandi interpreti della musica italiana e dello spettacolo protagonisti della prima edizione di “ESTESTATE FESTIVAL” nell’incantevole borgo veneto di Este, città di antichissime origini sul versante orientale degli splendidi Colli Euganei. Dal 23 agosto al 2 settembre la rassegna vede in scaletta nella scenografica Arena del Castello Carrarese, principale monumento cittadino noto per la cinta muraria e la torre del mastio che domina il paese, sette appuntamenti con i nomi di spicco della musica d’autore e dell’intrattenimento, sotto la direzione artistica di Cinzia Bonafede.

Una stagione imperdibile per gli appassionati di musica, tutta da vivere nell’affascinante cornice del Castello Carrarese e delle sue celebri mura lunghe oltre un chilometro e immerse nel verde, pronte ad accogliere gli artisti in un contesto di impareggiabile bellezza.

Ad inaugurare il Festival, lunedì 23 agosto, è il concerto del cantautore Gigi D’Alessio che arriva all’ombra della muraglia di Este con una data del tour “Mani e Voce”. Parlando dell’imminente avvio del tour, l’artista partenopeo racconta: “E’ stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte.”

Dopo Gigi D’Alessio è la volta, giovedì 26 agosto, di “Marco e Pippo”, l’unico Duo che è anche un Trio, impegnati nello spettacolo di teatro cabaret “Simpi the best” dove non mancheranno i loro personaggi più noti come l’Assessore Ciano Contin, la coppia Duilio e Ines, l’arrogante Vianeo da Mestre e tanti altri ancora per un appuntamento all’insegna del sorriso e del divertimento.

La serata di venerdì 27 agosto vede all’Arena del Castello la grande Loredana Bertè presentare, con tutta la sua carica e la straordinaria energia, i suoi brani celebri insieme ai più recenti successi, tra i quali il tormentone di questa primavera “Figlia di…”, da cui prende il titolo il Summer Tour 2021.

Protagonista dell’appuntamento successivo, sabato 28 agosto, è un’altra grande interprete della musica italiana: Fiorella Mannoia che, con il suo timbro inconfondibile, approda ad Este con una tappa del tour “Padroni di niente”. Nel concerto l’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le parole e la musica dei grandi cantautori italiani, un percorso tra perle musicali e poetiche di irresistibile bellezza ed emozione.

Lunedì 30 agosto il palco dell’EstEstate Festival accoglierà Stefano Bollani che proporrà un singolarissimo progetto: “Piano Variations On Jesus Christ Superstar”, ovvero la sua personale versione, realizzata con il benestare del compositore inglese, del capolavoro di Sir Andrew Lloyd Webber & Tim Rice “Jesus Christ Superstar”, a cinquant’anni dalla pubblicazione.

Segue martedì 31 agosto il concerto di Antonello Venditti, il cantautore che nella sua lunga e incredibile carriera ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i sentimenti e l’amore ma anche tematiche sociali e culturali. Per l’occasione Venditti offrirà in versione unplugged le sue più celebri canzoni, riflesso di un repertorio unico e straordinario.

A chiudere la prima edizione di ESTESTATE FESTIVAL uno dei più apprezzati comici italiani, Giorgio Panariello, in scena giovedì 2 settembre con lo spettacolo “Story”, un lungo monologo in cui Giorgio, solo sul palcoscenico, racconta come è nato “Panariello”, dagli esordi ai più prestigiosi palchi italiani, conquistando il pubblico con la storia di un giovane cameriere della Versilia che riesce a realizzare il sogno di diventare uno dei più conosciuti one man show.

ESTESTATE FESTIVAL si avvale del Patrocinio del Comune di Este.

INFORMAZIONI

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e si svolgeranno anche in caso di pioggia.

I prezzi dei biglietti, in vendita dal 18 giugno nei circuiti Vivaticket e Ticketone ed in tutte le loro rivendite, variano a seconda degli artisti: si va da un minimo di 20 euro per il posto numerato a sedere, fino ad un massimo di 75 euro per le poltronissime GOLD.

Per maggiori informazioni e il programma completo www.estestatefestival.it

