Centri benessere: Aspria si allea con Fortress Investment Group

Aspria, che gestisce i club privati più esclusivi d’Europa e d’Italia, ha avviato una partnership finanziaria con Fortress Investment Group

Aspria Holdings, proprietaria di otto club benessere premium in Italia, Germania e Belgio, attraverso la consulenza di GCA Altium, ha avviato una partnership finanziaria con Fortress Investment Group. L’accordo mette a disposizione di Aspria oltre 50 milioni di euro di investimenti, accelerando la sua ripresa post COVID-19 e rafforzando la crescita come pioniere nel settore del benessere. I club, creando una piattaforma solida e unica, continuano ad ispirare i loro soci verso uno stile di vita sano e attivo.

Aspria, fondata nel 2000 e con sede a Londra, gestisce i club privati più esclusivi d’Europa, che attualmente contano 40.000 soci, ai quali è offerta un’ampia gamma di servizi e attività tra sport, salute e wellness con ristoranti e servizi ricettivi, in ambienti meravigliosi e strutture all’avanguardia per tutta la famiglia. Aspria, soprattutto in questo periodo post pandemia, desidera offrire sostegno ai soci per la loro salute fisica e mentale con consulenze personalizzate da parte di esperti del settore. Tra i futuri obiettivi, non meno importante sarà avvalersi di tecnologie digitali, portatili e strumenti online, per offrire a ogni singolo socio un’esperienza esclusiva, in base alle proprie esigenze ed infine, saranno sviluppati gli spazi di coworking all’interno dei club, orientati alla flessibilità e dedicati ai soci che ricercano la produttività e l’equilibrio fra vita privata e vita professionale, in vista del previsto raddoppio entro il 2024.

Fondato nel 1998, Fortress gestisce intorno a 53,1 miliardi di dollari USA in attività per conto di circa 1800 clienti istituzionali e investitori privati di tutto il mondo grazie ad un’ampia e diversificata serie di strategie di investimento (creditizio, immobiliare, private equity e capitale permanente).

Brian Morris, cofondatore e CEO di Aspria, ha dichiarato: “I servizi di consulenza e orientamento ricevuti dal team di GCA Altium si sono rivelati estremamente preziosi, perché ci hanno aiutato a trovare il partner di investimento adeguato, in grado di contribuire al conseguimento dei nostri obiettivi futuri. Il settore salute e benessere non è mai stato tanto sotto i riflettori come in questo periodo, in cui i cittadini e le economie nel loro complesso si stanno riprendendo dagli effetti della pandemia da COVID-19. Questo investimento ci mette in una posizione invidiabile, creando una piattaforma solida e unica da cui partire per sfruttare le opportunità più significative in questo mercato“.

Gareth Owen, direttore Debt Advisory di GCA Altium, ha affermato: “Il team di Aspria ha realizzato un business straordinario basato sulla fornitura di un’esperienza di altissimo livello orientata al cliente. Quest’attenzione ha consentito all’impresa di essere resiliente e flessibile nel corso del processo di adattamento agli effetti della pandemia. Siamo felici di essere stati scelti come consulenti dall’impresa nella cornice di questo investimento e auguriamo a Brian e a tutto il suo team un futuro radioso e una crescita continua“.

Rahul Ahuja, direttore generale, Fortress Investment Group, ha aggiunto: “Siamo felici e sicuri del nostro investimento in Aspria, che riteniamo il principale operatore nel campo dei club benessere in Europa, un settore che vanta uno straordinario potenziale di crescita e che sarà da supporto per la salute e il benessere dei soci, in un momento in cui le comunità locali si stanno riprendendo dagli effetti della pandemia da COVID-19“.