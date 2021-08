Solisumarte: fuori il video di “È colpa mia”

I Solisumarte online su YouTube con il videoclip di “È colpa mia”: il nuovo singolo è disponibile su tutte le piattaforme streaming

LeindieMusic/Artist First presentano il video di È colpa mia, ultimo singolo dei Solisumarte che ha già conquistato le playlist New Music Friday e Scuola Indie di Spotify.

Il video descrive l’evoluzione di un rapporto amoroso in un periodo di crisi tra i due soggetti protagonisti. La narrazione parte da una situazione di grande disagio e distaccamento tra le parti dovuta alla presa di coscienza di una relazione spesso complicata da gestire. Ogni cosa sembra non funzionare e anche i luoghi che prima rappresentavano la quotidianità e l’intimità assumono tutto un altro colore e significato. I post-it, dapprima aspetto giocoso della coppia, diventano il mezzo per poter accorciare le distanze, per esprimersi e affrontare in qualche modo gli errori e le mancanze. “È colpa mia” scritto con l’indelebile tra i vari “Ti voglio” è la chiave, con la presa di responsabilità, sul voler mettere il punto sul passato assumendosi le proprie colpe e creando terreno fertile per poter ricostruire la relazione da un nuovo inizio. Grazie a ciò i due si rendono conto di non poter fare a meno l’uno dell’altra e ritrovano la serenità, grazie ad un viaggio fatto di colori e “indelebili” confessioni.

Il brano è un invito ad affrontare le difficoltà delle relazioni in maniera pacifica: “Molte volte in una relazione è difficile scendere a compromessi, vorremmo non assumerci mai le nostre responsabilità: scambiamo le discussioni per guerre, le incomprensioni per bombe da lanciare, senza che ci sia mai un vero vincitore. Per quanto anche gli spazi più intimi, come sotto le lenzuola, sembrino distese infinite, l’unica soluzione è riporre le armi e ritrovarsi a metà strada”.

Solisumarte è un progetto indie-pop che nasce a Brescia nel 2019 composto da Daris Bozzoni e Nicolas Pelleri. Sale prove, concerti, migliaia di chilometri alle spalle ed il sogno ricorrente di fare musica delineano la loro via fin da ragazzini, portandoli con i rispettivi progetti musicali su molti palchi italiano ed esteri.

La fortuna però non è dalla loro e malgrado le promesse e l’impegno, dopo diversi anni si ritrovano di nuovo soli. In quel periodo Daris e Nicolas si conoscono, scoprendo che forse rimanere soli su un altro pianeta è l’unico modo per raccontarsi da una nuova prospettiva.

Il duo vanta la l’inserimento in prestigiose playlist Spotify: Indie Italia, New Music Friday, Scuola Indie (compresa copertina) e l’ingresso nella speciale classifica Viral 50.