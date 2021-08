Previsioni meteo 15 agosto 2021: ultime ore con il caldo africano

Le previsioni meteo di oggi, domenica 15 agosto 2021: giornata di Ferragosto con 16 città italiane da bollino rosso per il caldo ma da domani arriva una rinfrescata

Ferragosto all’insegna del grande caldo sull’Italia, alle prese con l’ondata più intensa della stagione estiva 2021. Dopo giorni di temperature con valori record, raggiungerà il suo apice al Centro-Nord nel corso del weekend. Con l’anticiclone che ancora domina lo scenario meteo, nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo: attesi tanto sole e caldo torrido lungo tutto lo Stivale. Saranno ancora una volta 16 città da bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Nelle altre – escluse Cagliari, Genova, Messina, Pescara e Reggio Calabria – avremo bollino arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS una volta raggiunto il picco di questa ondata di caldo da domani correnti più fresche faranno gradualmente il loro ingresso sulla nostra Penisola. Il Nord e parte del Centro potranno godersi questa rinfrescata, con un calo delle temperature anche di 10°C rispetto ai valori odierni, tra domani e martedì. Entro il prossimo weekend toccherà poi anche al meridione.

Intanto per oggi, domenica 15 agosto 2021, al Nord Italia al mattino assenza di nuvolosità e cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni; isolate piogge tra settori Alpini di Trentino e Friuli. Al pomeriggio instabilità diffusa sull’arco alpino e localmente sull’Appennino settentrionale, stabile altrove con cieli sereni. In serata residue piogge sulle Alpi dell’Alto Adige e della Lombardia, tempo stabile e asciutto sul resto del settentrione con cieli in prevalenza sereni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli del tutto sereni, isolate piogge sui settori Appenninici di Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Toscana tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutta la regione; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni su tutti i settori. Ampie schiarite nelle ore serali sulle coste e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile e soleggiato, con qualche addensamento cumuliforme sui settori interni della Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque.

In Calabria tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutta la regione; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni su tutti i settori. Ampie schiarite nelle ore serali sulle coste e sulle zone interne.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Sud, in leggero aumento al Centro.

