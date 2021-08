Previsioni meteo 13 agosto 2021: 15 città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 13 agosto 2021: ondata di caldo africano sull’Italia, aumentano le città in stato di allerta e nel weekend è atteso il picco al Centro-Nord

Con l’apice del caldo in quota ecco che all’estremo Sud le particolari condizioni meteo verificatesi hanno portato alcuni record a cadere. In particolare a Siracusa la stazione di Floridia ha fatto registrare il nuovo record europeo con +48.8°C nella giornata di mercoledì. L’ondata di caldo africano è destinata a proseguire anche nel corso del fine settimana, con i disagi maggiori al Centro-Nord. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile ma temperature in ulteriore lieve aumento con picchi anche superiori ai +40°C. Aumenteranno le città da bollino rosso che saranno 15: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Nelle altre invece il caldo sarà da bollino arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il grande caldo proseguirà anche per tutto il fine settimana di Ferragosto. Nel dettaglio, domani saliranno a 17 le città da bollino rosso. Entro domenica, fortunatamente, si raggiungerà il picco e si inizierà ad intravedere una rinfrescata entro la metà della prossima settimana.

Intanto per oggi, venerdì 13 agosto 2021, al Nord Italia tempo stabile con prevalenza di cieli sereni; qualche addensamento in più sui settori alpini ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio isolate piogge o acquazzoni possibili sulle Alpi, stabile altrove con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino su gran parte della regione, qualche nube in più nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio con ampi spazi di sereno.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile e soleggiato specie su settori Peninsulari e Sicilia, qualche nube in più sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile per gran parte della giornata con sole prevalente al mattino su tutti i settori, ampie schiarite anche al pomeriggio su tutto il territorio. In serata il tempo sarà asciutto con cieli generalmente sereni.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.

