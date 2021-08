Modem libero: AIIP vince in tribunale contro TIM

Vittoria di AIIP, Associazione Italiana Internet Provider, e del modem libero contro TIM sancita dai giudici del Consiglio di Stato

L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) accoglie con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato del 2 agosto 2021, che, nel rigettare il ricorso di TIM, ha confermato la legittimità della Delibera 348/18/CONS (c.d. “modem libero”), adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) al fine di garantire il diritto degli utenti, già sancito dalla regolamentazione europea, a scegliere liberamente le proprie apparecchiature terminali di collegamento a internet.

AIIP, assistita dagli Avvocati Andrea Valli e Marco Macchia, si era costituita anche nel procedimento di secondo grado a fianco dell’Autorità, insieme ad Aires, Assoprovider e VTKE, per difendere le ragioni del modem libero, in continuità con il proprio storico impegno come membro cofondatore della Free Modem Alliance.

Gli operatori di AIIP credono in un mercato delle comunicazioni elettroniche equo e competitivo, che valorizzi l’utente come soggetto informato e responsabile. La vittoria al Consiglio di Stato, che pone fine a quasi tre anni di intensa attività giudiziaria, rappresenta un ulteriore tassello in questa direzione, a vantaggio non solo dei diritti degli utenti italiani ma anche dell’innovazione e della neutralità tecnologica.

Il presidente di AIIP, Giovanni Zorzoni, ha così commentato la notizia: “Per gli Operatori associati AIIP il modem libero, o più tradizionalmente ‘modem non imposto’, è sempre stato la norma. L’etica del nostro lavoro è quella di essere al servizio dei clienti finali, siano essi cittadini o imprese, e ci siamo impegnati subito per contrastare le pratiche illecite sui modem. Siamo estremamente soddisfatti del risultato unitario raggiunto dalla Free Modem Alliance, di cui siamo membri fin dalla fondazione”.