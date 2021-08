Larocca pubblica l’album “Fatto d’argilla”

“Fatto d’argilla” è il nuovo album di Larocca, vincitore del bando Puglia Sounds Records e Puglia Sounds Producer 2020/2021

Online Fatto D’Argilla, il nuovo album di Larocca vincitore del bando Puglia Sounds Records e Puglia Sounds Producer 2020/2021. Il secondo disco del cantautore pugliese riflette sulla perpetua condizione di trasformazione dell’uomo e di come il tempo ne disegni i contorni, come una mano bagnata modella l’argilla. Un disco fatto d’argilla, come materia viva con la quale si sperimenta, in una condizione artigianale.

Larocca si immerge in sonorità Pop e R’n’B creando un equilibrio tra testo e musica, esplorando nuovi mondi musicali. Fatto d’Argilla è composto da 8 brani, piccoli conci di vita che parlano di sogni, di viaggi interstellari, di vite appena sfiorate, dell’abbandono del Sud Italia, del fenomeno dell’immigrazione, e si uniscono in un unicum che racconta il proprio tempo e che ne assume plasticamente le forme.

BIO:

Larocca è un cantautore di Gravina in Puglia, cresciuto tra la Murgia Pugliese e Milano. Nell’inverno del 2018 si dedica alla produzione del suo album d’esordio, “Ventizerotre” Pubblica in anteprima su Rolling Stone il videoclip del singolo “Contorni”, mixato da Tommaso Colliva.

Nel 2019 pubblica il disco “Ventizeotre” per Place to be Records, in anterpima su Rockerilla, e recensito da Blow up e Rumore. Pubblica il videoclip di “Presto o tardi“, una live session esclusiva registrata nel ex convento di S. Sofia a Gravina in Puglia. Nello stesso anno avvia il tour per la promozione del suo disco e suona con la sua band in alcuni club e location in Italia.

Nel 2020 produce e dirige gli arrangiamenti del videoclip della cover del brano “Blowin’in the Wind”, con il collettivo Artist from Puglia, #iorestoacasa Nel ottobre del 2020 viene selezionato da Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese come cantautore emergente per rappresentare la Regione per un concerto tenutosi all’Off Topic di Torino, in occasione del Reset Festival, all’interno del circuito Glocal Sounds. Larocca pubblica e distribuisce, con Artist First, tra Dicembre del 2020 e Giugno 2021, alcuni singoli tra cui: Memorie, Satelliti, Corrente e Sei. I brani anticipano l’uscita del suo secondo disco che si intitola Fatto d’Argilla, prodotto da M. Olivi e R. Scogna e registrato presso gli studi della Ishtar Records di Milano.

