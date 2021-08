Edodacapo online con il singolo “In città”

“In Città” è la dolce ninna nanna urbana di Edodacapo: il brano è in radio e disponibile online sulle piattaforme digitali

Dopo aver attirato l’attenzione della scena indipendente con i due brani di esordio Mille Cose e Tutti i musei che non abbiamo visto, il giovane cantautore tarantino Edodacapo, torna in una nuova veste con In Città, una dolce ninna nanna di rinascita “urbana” prodotta da Francesco Ponz per Deposito Zero Studios e distribuita da The Orchard.

“Dopo una rottura, la città ti aiuta a perderti, a restare in anonimato. Ti concede quel momento di solitudine e di riflessione che servono per razionalizzare gli eventi e le situazioni. È perdendosi in città infatti che si ritrova prima o poi la via, quella della sicurezza. Non va sempre tutto male o almeno gli eventi negativi spesso portano a rinascite. Questo brano dunque è una rinascita. È vero, c’è stata una rottura, ma è anche vero che per la prima volta non si guardano gli aspetti negativi e catastrofici, ma la possibilità di stare bene. Con le frasi ‘le solite scuse non sono più niente, sto bene ormai’ e ‘non mi manca sai, l’aria che mi fai’ si vuole dare un significato positivo alla vita che ti volta le spalle. Ed è la città a guidarti” – Edodacapo

Edodacapo è Edoardo Trombettieri, cantautore tarantino classe 1996. Negli ultimi anni ha pubblicato un album in italiano con un gruppo indipendente e un EP in inglese da solista, prodotto da lui in prima persona all’estero circa un anno e mezzo fa. Dopo l’esperienza da busker per le strade di Salonicco e Bologna, ora è pronto a iniziare un’avventura totalmente nuova, scrivendo da solo in italiano, per la prima volta.

Dopo l’esordio con “Mille Cose” e il secondo singolo “Tutti i musei che non abbiamo visto”, prodotti entrambi da Pietro Paroletti in arte Golden Years, ora lancia il suo terzo brano “In città” grazie ad una collaborazione stretta con Deposito Zero Studios, affidando la produzione a Francesco ‘Ponz’ Pontillo e la distribuzione a The Orchard.

Edodacapo è chi non dorme mai, è l’ansia del domani, l’incertezza del futuro.