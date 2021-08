Forte scossa di terremoto ad Haiti: morti e distruzione

Scossa di terremoto di magnitudo 7 ad Haiti: l’epicentro del sisma nei pressi di Petit Trou de Nippes, si contano vittime e danni

Un terremoto di magnitudine superiore a 7 sulla scala Richter ha colpito Haiti. L’epicentro del sisma, stando a quanto rilevato dall’United States Geological Survey (Usgs) si troverebbe nei pressi della città di Petit Trou de Nippes, 150 chilometri a ovest della capitale Port au Prince.

Secondo quanto riferito dalla protezione civile haitiana all’emittente americana Cnn, ci sono state vittime e danni. Lo Usgs, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), ha rilevato una magnitudine pari a 7,2 gradi sulla scala Richter, mentre per lo European-Mediterranean Seismological Centre (Emsc) è stata di 7,6 e per il centro di sismologia cubano di 7,4. In tutti e tre i casi il terremoto sembra essere più forte di quello che colpì il Paese caraibico nel 2010 – intorno ai 7 gradi sulla scala Richter – provocando circa 300mila morti e devastazioni in tutta Haiti.

Cnn riporta che il primo ministro Ariel Henry, nominato di recente dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moise il mese scorso nella sua residenza, è in viaggio verso le aree più colpite.