Haiti: commando uccide il presidente Jovenel Moïse

Assassinato il presidente di Haiti Jovenel Moïse: l’annuncio del primo ministro ad interim, Claude Joseph. Paese sotto il controllo di Polizia e Forze armate

Il presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato nella sua residenza presso la capitale Port-au-Prince da un “commando di uomini armati non identificati”. A darne l’annuncio è stato il primo ministro ad interim, Claude Joseph.

L’omicidio, stando a quanto affermato dal premier in un comunicato riportato dalla Dire (www.dire.it), è avvenuto nella notte. La situazione della sicurezza nel Paese, già instabile, è stata descritta da Joseph come “sotto il controllo della polizia nazionale e delle Forze armate“. Il primo ministro ha definito l’omicidio del presidente “un atto barbaro e inumano”. Ferita e ora ricoverata in ospedale la “first lady” Martine Moise.