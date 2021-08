Fibrosi cistica: terapia con 2 antibiotici deludente

Fibrosi cistica: i pazienti non sembrano trarre benefici maggiori dalla terapia con due antibiotici anti-Pseudomonas endovena

I pazienti con fibrosi cistica (FC) che sperimentano riacutizzazioni polmonari di malattia non sembrano trarre benefici maggiori dalla terapia con due antibiotici anti-Pseudomonas endovena rispetto alla terapia con un solo antibiotico. Questo il responso di uno studio retrospettivo di coorte, recentemente pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases.



Entrando nei dettaglio, i ricercatori hanno passato in rassegna le cartelle cliniche di un database di pazienti con FC (the Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry- Pediatric Health Information System – relative agli anni compresi tra il 2005 e il 2018.

I bambini e gli adolescenti con FC considerati erano stati sottoposti a valutazione di alcuni outcome clinici dopo trattamento per riacutizzazioni polmonari.

I pazienti pediatrici erano stati sottoposti a trattamento con due (n=2123) oppure un antibiotico anti-Pseudomonas endovena (n=455). L’età mediana dei pazienti era pari a 16,1 anni (IQR=13,3-18) per quelli sottoposti ad antibioticoterapia doppia e a 16,2 anni (IQR= 13,3-18,1) per quella trattati con singolo antibiotico endovena; il 44% e il 46% del campione era costituito da ragazzi o da giovani, mentre il 75% e il 63% dei partecipanti allo studio era di etnia Caucasica, rispettivamente.

La ppFEV1 al basale era pari al 78,8% (IQR= 62,8-91,5) e al 74,9% (IQR= 60-87,8), rispettivamente. Nei 12 mesi precedenti, il 40% e il 54% dei pazienti, rispettivamente, era stato sottoposto a trattamento con due o più antibiotici endovena. La variazione di ppFEV1 non era significativamente differente tra le coorti in studio, né lo era il ritorno ad almeno il 90% dei valori al basale (odds ratio [OR], 0,83; IC95% =0,61-1,13; P =0,24) come pure il tempo all’episodio successivo di riacutizzazione (HR=1,04; IC95%=0,87-1,24; P =0,69).

Passando ai risultati, è emerso che, rispetto ai pazienti trattati con due antibiotici endovena, quelli trattati con un solo antibiotico endovena e un antibiotico anti-Pseudomonas per via inalatoria si caratterizzavano per un innalzamento de rischio di riacutizzazioni polmonari successive (HR=1,31; IC95%= 1,06-1,63; P =0,014).

Dopo stratificazione, però, in base all’impiego di antibiotici a spettro ristretto e ad ampio spettro, non sono state rilevata differenze tra gruppi in relazione alla variazione di ppFEV1 o al ritorno ad almeno il 90% dei valori al basale (OR=0,99; IC95%=0,74-1,32; P =0,93).

Non solo: i pazienti trattati con antibiotici a spettro ristretto hanno mostrato una riduzione del rischio di andare incontro ad episodio di riacutizzazione polmonare successiva (HR=0,86; IC95%= 0,76-0,98; P =0,021).

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno ammesso alcuni limiti metodologici intrinseci del loro lavoro, quali il disegno retrospettivo e l’impiego di dati provenienti da un registro (con tutti i possibili problemi di inaccuratezza o mancanza dati).

Ciò premesso, gli autori hanno concluso che vi è un piccolo beneficio derivante dall’impiego di due antibiotici anti-Pseudomonas endovena rispetto ad un singolo antibiotico per i pazienti con riacutizzazione polmonare di fibrosi cistica.

E’ emerso, inoltre, che i pazienti che convivono con la malattia, trattati con antibiotici a spettro ristretto sono protetti più efficacemente da episodi successivi di riacutizzazione polmonare.

