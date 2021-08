Al Salone di Parma si va a scuola di camper

Dall’11 al 19 settembre 2021 torna il Salone del Camper con un nuovo format: 9 tutorial per accompagnare i neofiti nel loro debutto on the road

Lo sogni, ma non hai mai osato? Ti incuriosisce, ma temi sia troppo complicato? La vacanza in camper, sinonimo di libertà e sicurezza è il trend del momento. Per chi si prepara al debutto on the road il Salone del Camper di Fiere di Parma presenta Camper Facile: a scuola di camper. 9 tutorial emozionali e didattici per illustrare la semplicità di utilizzo di camper e caravan. Un nuovo format che invita a salire in camper alla scoperta degli itinerari suggeriti dal Salone del Camper di Parma, dall’11 al 19 settembre 2021, nella sezione Percorsi e mete. Suggestioni e idee di viaggio, tra le meraviglie d’Italia, dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Venezia Giulia, agli itinerari tra mare e collina della Regione Marche, fino ai Caseifici aperti del Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Camper facile: “A scuola di Camper”

Il Salone del Camper torna a Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre 2021 con il nuovo format Camper facile: A scuola di Camper. 9 tutorial dedicati ai neofiti dell’abitar viaggiando. Si parte dalle basi. Cos’è il camper e come si utilizza per arrivare ad argomenti più tecnici, ma spiegati in maniera chiara e semplice, come la funzione della centralina. I tutorial danno indicazioni utili anche sulla scelta del mezzo più adatto, spiegando la differenza tra camper e caravan o se preferire letti mobili o fissi. Sciolgono dubbi che spesso si pongono i neofiti: in camper ci sono acqua ed elettricità? Insomma, tutto quello che serve per partire. Sicuri e informati. L’appuntamento con Camper Facile: a scuola di Camper è tutti i giorni, nel padiglione 4, Sala Agorà (proiezione continua) e nel Padiglione 2 nello spazio Viaggi e Racconti.