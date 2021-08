A Fabrica di Roma torna la Sagra della Pecora

A Fabrica di Roma la decima edizione della Sagra della Pecora. Appuntamento per due weekend consecutivi: dal 20 al 22 e dal 27 al 29 agosto

Tutto pronto a Fabrica di Roma, per un nuovo appuntamento con l’attesa Sagra della Pecora, giunta quest’anno alla decima edizione. La manifestazione, organizzata dal comitato San Matteo in collaborazione con il Comune si è affermata come un evento imperdibile per tutti gli estimatori di questo tipo di carne e anche per i curiosi che hanno l’occasione di provarla per la prima volta.

Nata dall’idea di promuovere e valorizzare il territorio e le sue tipicità, la Sagra della Pecora, nel corso degli anni, è cresciuta in maniera esponenziale registrando un numero via via crescente di visitatori, attirati dagli ottimi piatti, proposti a prezzi popolari, realizzati secondo antiche ricette.

Un mix vincente che viene riproposto, con successo, ogni anno e che ha portato a replicare la sagra per due weekend consecutivi: dal 20 al 22 e dal 27 al 29 agosto.

L’appuntamento è, come sempre, in piazza Madre Teresa di Calcutta, località Le Vallette, e gli stand saranno organizzati rigorosamente secondo le normative anti covid. In menù, maxi antipasto del pastore, gnocchi al castrato e all’amatriciana, ravioli di pecora, pecora alla brace, salsicce di pecora e di maiale, arrosticini e novità 2021, polpette di pecora al sugo e costolette fritte.

Disponibili anche menù per celiaci. Tutte le serate saranno allietate da musica dal vivo.

Per info e prenotazioni: 366-2356728