Vale Bronson pubblica “9zeroK Vol. 2”

Fuori in digitale 9zeroK Vol. 2, il nuovo album dell’artista di Novara classe ‘93 Vale Bronson. L’album rappresenta il secondo capitolo del progetto omonimo pubblicato nel 2020, e abbraccia a 360° il lungo percorso di vita affrontato dall’artista. L’album è arricchito dalle strumentali di Flatpearl e Ric De Large.

Lungo le dieci tracce di 9zeroK Vol. 2 ci sono i ritagli di eventi realmente accaduti che portano la narrazione in prima persona. Con la sua musica, Vale Bronson racconta di una vita iniziata nella povertà, che prosegue e passa attraverso crimini e arresti, ma anche per l’ossessione per i soldi con un unico obiettivo: farne il più possibile. Una realtà nuda e cruda, che lascia intravedere il bisogno di rivalsa con la speranza di chi ha il desiderio di uscire da certi luoghi, contesti e situazioni.

Anticipato dai videoclip dei singoli Invicta ospita al suo interno anche diversi nomi come, quest’ultimo alle produzioni. Le sonorità alternano vibrazioni trap malinconiche come in Interni bianchi e Sogni, a basi più minimal e ricche di elementi elettronici come in Vale Polo, o di synth corposi come in Sprint. Più leggeri, invece, ma sempre sul tema portante del genere trap, il mood di brani come Io no.

Dal primo Ep, Solo se hai fame, scritto all’età di 23 anni, la consapevolezza e la credibilità dell’artista sono cresciute e così anche la voglia di distinguersi nel panorama urban italiano con una proposta fresca e personale che saprà colpire il pubblico con le storie che condivide.