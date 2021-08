USHARE – SPM Srl diventa socio effettivo di Avedisco

Ushare SPM Srl è diventata Socio Effettivo di Avedisco, l’Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori

AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, annuncia che l’Azienda USHARE – SPM Srl dopo i 6 mesi passati da Candidato Socio, in cui è stata valutata l’effettiva correttezza delle sue pratiche commerciali, è diventata ufficialmente Socio Effettivo.

Azienda dedicata alla commercializzazione di strumenti, servizi e device per la protezione e valorizzazione dei dati on line, nasce in un contesto che vede le persone sempre più connesse, soprattutto attraverso i social network che ricoprono un ruolo sempre più importante nella vita delle persone. USHARE – SPM Srl, è la prima community al mondo nata per valorizzare l’esperienza social, permettendo all’utente di creare la propria indipendenza attraverso la condivisione. L’obiettivo è quello di offrire un modo concreto per ottimizzare le esperienze e i dati personali veicolati sulle piattaforme digital, unitamente alla Vendita Diretta a domicilio di device, strumenti di comunicazione e tecnologia per la protezione e valorizzazione della privacy e dei propri dati on line.

Aderendo ad AVEDISCO, USHARE – SPM Srl, ha accettato di accogliere come propri i valori e il Codice Etico dell’Associazione, la quale, adottando gli usuali criteri di valutazione che la contraddistinguono, continuerà a mettere a disposizione dell’Azienda servizi e consulenza.

“Siamo felici di dare il benvenuto fra i nostri Soci Effettivi a USHARE – SPM Srl, un’azienda dinamica e di successo che ha come obiettivo quello di valorizzare l’attività degli utenti sui social, cambiando in modo concreto e radicale le loro esperienze nel mondo digitale. – dichiara Giovanni Paolino, Presidente di AVEDISCO –. “La nostra compagine associativa è sempre più ampia, lavorare insieme tutelando il settore della Vendita Diretta e gli interlocutori è motivo di grande soddisfazione”.