Painkillers online con “I Won’t Be Home For A While”

I Painkillers tornano con il nuovo singolo “I Won’t Be Home For A While”: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

“I Won’t Be Home For A While” è il primo singolo del disco “Breakthrough”, il secondo lavoro in studio della band PainKillers. Il brano narra della necessità di fuggire dalle proprie abitudini e dai propri schemi per cercare di lasciarsi alle spalle la malinconia, sentimento che nasce da un ricordo, da un’emozione che non si prova più o ancora dalla voglia di provare qualcosa di nuovo.

Viene raccontata la voglia di partire, evadere per cercare e un po’ per ritrovare sé stessi.

La presa di coscienza finale, la svolta, “Breakthrough”, è la consapevolezza che i sentimenti ti seguano ovunque tu vada e che mollare tutto sia solamente un tentativo fallace di liberarsi da essi.

I PainKillers sono un gruppo punk-rock nato a Milano, Italia, nel 2013. La formazione è composta da quattro membri: Andrea Casati, cantante e chitarrista, Stefano Calzà chitarrista principale e secondo cantante, Davide Baschieri, bassista e Federico Palaia, batterista.

A gennaio 2020 pubblicano il loro album di debutto “Storyteller” sotto etichetta Valery Records e con distribuzione Audioglobe. Ad inizio 2021 firmano con Sorry Mom!, agenzia di Management e Ufficio stampa con la quale collaborano per il secondo disco in uscita.

Nell’estate 2021 uscirà “I Won’t Be Home For A While”, il primo singolo estratto dal loro secondo album “Breakthrough”.

Il loro sound deriva dal punk americano, dalla sua nascita fino ad oggi: dal punk classico degli anni ’70 al pop punk moderno.