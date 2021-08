Michaela Coel entra nel cast di Black Panther 2

Michaela Coel entra nel cast del sequel del film Marvel “Black Panther 2”: l’uscita di “Wakanda Forever” è in programma a luglio 2022

Dopo il successo della serie Chewing Gum e I May Destroy You, Michaela Coel torna sullo schermo – ruolo ancora top secret – nel cast dell’attesissimo Black Panther: Wakanda Forever, al cinema l’8 luglio 2022, le cui lavorazioni sono in corso ad Atalanta. Inoltre, la pellicola – sequel di Black Panther uscito nel 2018 – non continuerà a raccontare la storia di T’Challa/Pantera Nera – interpretato dal compianto Chadwick Boseman – perché la produzione ha deciso di onorare l’eredità dell’amato attore scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro interprete. Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha confermato che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo capitolo“. Nel cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vedremo anche: Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba e Angela Bassett.