Le Another Sunny Date pubblicano “Ostia”

Le Another Sunny Date online con il nuovo singolo “Ostia”: il brano disponibile online è dedicato al controverso gioiello alle porte di Roma

È uscito “Ostia” nuovo singolo del duo romano Another Sunny Date. Con questo brano si chiude il cerchio aperto un anno fa col primo singolo “Domenica”. Il titolo e l’atmosfera sono dedicati a Ostia, controverso gioiello alle porte di Roma. È un luogo caro e spesso bistrattato, ma basta intravedere l’acqua da lontano per capire che la bellezza non può che essere contraddittoria.

Di cosa parla il brano? Come anticipato in apertura, va un pò a chiudere la storia degli “amanti” protagonisti dei brani precedenti. In “Domenica” si parlava di una separazione forzata, in “Ame Douce” lo spazio era tutto per il ricordo; in “Voglio” la coppia, tornata insieme, iniziava a vivere l’abitudine con lo spettro del tradimento e in “Eur” la sensazione della diversità e le prime riflessioni su cerchi che non combaciano.

Conoscere la conclusione della storia sarà possibile solo ascoltando “Ostia”

Another Sunny Date è un duo pop, nato ufficialmente a Bali, terra Natale di Manuela Tacconelli, compositrice e cantante della formazione, attiva da anni in diverse formazioni e autrice di musica elettronica. Germana Falcone, appassionata di indie e amante della scrittura, è autrice dei testi e vocalist del progetto.

Questa è una band non convenzionale per scelta: vive infatti solamente nel mondo digitale e fiorisce dall’unione di due anime musicali di completamente diverse tra loro.

Il nome nasce da un’esperienza fatta in terra balinese, quando un forte temporale si trasformò in pochi attimi, cedendo il passo ad un sole imponente. In qualunque situazione, a fine giornata, splenderà il sole su Bali. Seppur di recente fondazione, Another Sunny Date affonda le sue radici in un rapporto decennale tra le due compositrici.