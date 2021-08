Occhiali Rotti di Rubik ha anche un videoclip

Disponibile ovunque il video per Occhiali Rotti, il nuovo singolo di Rubik fuori per Supersugo Dischi e in distribuzione Artist First

Disponibile ovunque il video per Occhiali Rotti, il nuovo singolo di Rubik fuori per Supersugo Dischi e in distribuzione Artist First. Un nuovo capitolo sfacciatamente pop che non rinuncia al tema della mancanza, a dimostrazione che Rubik sappia far ballare su parole tristi. Un nuovo apitico singolo estivo che non sapevate di star aspettando.

Occhiali Rotti rappresenta la voglia di vivere con gli occhi ciò che desideriamo con il cuore, senza porre limiti alla nostra immaginazione. Le ferite diventano il nostro punto di forza, i nostri occhiali rotti uno scudo, gli aeroporti le nostre fermate abituali. È un bagaglio di buoni propositi. Ora chiudiamo gli occhi, comincia il viaggio!

BIO: Rubik è il progetto musicale di Stefano Campagna, un giovane cantautore di Firenze. La sua musica ha molte sfaccettature e sonorità diverse tra loro. Nel maggio del 2020 il suo primo singolo da indipendente "Tradi Noi" viene premiato da RDS 100% grandi successi. Nel novembre 2020 pubblica il primo EP "Scirocco" contenente cinque brani. Nel 2021 Rubik entra a far parte della neonata SuperSugo Dischi e lo scorso marzo pubblica "Accanto" prodotta da Marco Carnesecchi e Alex Marton, presentando delle sonorità diverse da quelle adottate in precedenza. https://www.instagram.com/rubikmusica/ SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3zACkbt