Leo Gassmann in concerto: ecco tutte le date estive

Leo Gassmann in tour per l’Italia con una serie di concerti al via oggi da Ripatransone: ecco gli appuntamenti dal vivo di questa estate

12 agosto – 17 Festival – Ripatransone (AP)

14 agosto – Music Fest – Colonnella (TE)

19 agosto – Estate Sforzesca @Castello Sforzesco – Milano

4 settembre – Hempiness Music Festival – Norcia (PG)

11 settembre – Sharing Breath – 3° edizione – No(t)te di Respiri 2021 – Forlì

Leo Gassmann ha pubblicato da pochissimo il suo ultimo singolo Down, un brano maturo con il quale l’artista sceglie di esorcizzare i problemi legati a un periodo difficile della sua vita- Down fotografa la lotta di Leo contro i suoi demoni interiori: le paure, le angosce, le insicurezze e le delusioni che diventano mostri da guardare in faccia e affrontare attraverso la musica.

Dopo la partecipazione a X Factor 12, arrivando sino alla semifinale, e la vittoria nel 2020 nella categorie delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo con Vai bene così, il percorso di Leo Gassmann è tutto in ascesa. L’artista continua a mostrare le sue doti da cantautore e una grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua giovane età. Il videoclip di Vai Bene così vanta ad oggi oltre 7 milioni di visualizzazioni su Youtube e gli vale anche il Premio Roma Videoclip alla Festa del Cinema di Roma. Il suo album di esordio, Strike, supera gli 11 milioni di streaming e al suo interno vi sono i singoli estratti Vai bene cosi, Maleducato e Mr. Fonda.